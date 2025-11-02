Nova Shield (NVAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00026941 Υψηλ. 24H $ 0.0003387 Υψηλή συνέχεια $ 0.00041337 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009005 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +20.31%

Nova Shield (NVAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00028688. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NVAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00026941 και ενός υψηλού $ 0.0003387, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NVAI είναι $ 0.00041337, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NVAI έχει αλλάξει κατά -2.77% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nova Shield (NVAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 277.92K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 277.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 968.78M Συνολικός Όγκος 968,776,751.3880146

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nova Shield είναι $ 277.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NVAI είναι 968.78M, με συνολική προσφορά 968776751.3880146. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 277.92K