Η σημερινή ζωντανή τιμή Nova Shield είναι 0.00028688 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NVAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NVAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NVAI

Πληροφορίες Τιμής NVAI

Τι είναι το NVAI

Επίσημος Ιστότοπος NVAI

Tokenomics NVAI

Προβλέψεις Τιμών NVAI

Nova Shield Λογότ.

Nova Shield Τιμή (NVAI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 NVAI σε USD

$0.00028688
$0.00028688$0.00028688
+0.20%1D
mexc
USD
Nova Shield (NVAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:03:03 (UTC+8)

Nova Shield (NVAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00026941
$ 0.00026941$ 0.00026941
Κατώτ. 24H
$ 0.0003387
$ 0.0003387$ 0.0003387
Υψηλ. 24H

$ 0.00026941
$ 0.00026941$ 0.00026941

$ 0.0003387
$ 0.0003387$ 0.0003387

$ 0.00041337
$ 0.00041337$ 0.00041337

$ 0.00009005
$ 0.00009005$ 0.00009005

-2.77%

+0.26%

+20.31%

+20.31%

Nova Shield (NVAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00028688. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NVAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00026941 και ενός υψηλού $ 0.0003387, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NVAI είναι $ 0.00041337, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NVAI έχει αλλάξει κατά -2.77% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nova Shield (NVAI) Πληροφορίες αγοράς

$ 277.92K
$ 277.92K$ 277.92K

--
----

$ 277.92K
$ 277.92K$ 277.92K

968.78M
968.78M 968.78M

968,776,751.3880146
968,776,751.3880146 968,776,751.3880146

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nova Shield είναι $ 277.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NVAI είναι 968.78M, με συνολική προσφορά 968776751.3880146. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 277.92K

Nova Shield (NVAI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nova Shield σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nova Shield σε USD ήταν $ +0.0003350937.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nova Shield σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nova Shield σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.26%
30 ημέρες$ +0.0003350937+116.81%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nova Shield (NVAI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Nova Shield Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nova Shield (NVAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nova Shield (NVAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nova Shield.

Ελέγξτε την Nova Shield πρόβλεψη τιμής τώρα!

NVAI σε Τοπικά Νομίσματα

Nova Shield (NVAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nova Shield (NVAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NVAI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nova Shield (NVAI)

Πόσο αξίζει το Nova Shield (NVAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NVAI στο USD είναι 0.00028688 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NVAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NVAI σε USD είναι $ 0.00028688. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nova Shield;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NVAI είναι $ 277.92K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVAI είναι 968.78M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NVAI;
Το NVAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00041337 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NVAI;
Το NVAI είχε τιμή ATL ύψους 0.00009005 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NVAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NVAI είναι -- USD.
Θα ανέβει το NVAI υψηλότερα φέτος;
Το NVAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NVAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:03:03 (UTC+8)

Nova Shield (NVAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

