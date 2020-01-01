Noti (NOTI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Noti (NOTI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Επίσημη ιστοσελίδα: https://noti.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Αγοράστε NOTI τώρα!

Noti (NOTI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Noti (NOTI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 162.47K $ 162.47K $ 162.47K Συνολική προμήθεια: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00519541 $ 0.00519541 $ 0.00519541 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Noti (NOTI)

Tokenomics Noti (NOTI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Noti (NOTI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NOTI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NOTI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NOTI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NOTI token!

