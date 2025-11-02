NOTAI (NOTAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.38%

NOTAI (NOTAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOTAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOTAI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOTAI έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -11.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NOTAI (NOTAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 448.56K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 472.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 95.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NOTAI είναι $ 448.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOTAI είναι 95.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 472.17K