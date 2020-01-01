NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NOT A CHILL GUY (PHILLIP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NOT A CHILL GUY (PHILLIP) The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Επίσημη ιστοσελίδα: https://memsite.fun/phillip Αγοράστε PHILLIP τώρα!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NOT A CHILL GUY (PHILLIP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Συνολική προμήθεια: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00040214 $ 0.00040214 $ 0.00040214 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000576 $ 0.00000576 $ 0.00000576 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Tokenomics NOT A CHILL GUY (PHILLIP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NOT A CHILL GUY (PHILLIP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PHILLIP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PHILLIP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PHILLIP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PHILLIP token!

Πρόβλεψη Τιμής PHILLIP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PHILLIP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PHILLIP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

