Nosey (NOSEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00002778 Υψηλ. 24H $ 0.00003664 Υψηλή συνέχεια $ 0.0012941 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001884 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +24.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +30.00%

Nosey (NOSEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003469. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOSEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002778 και ενός υψηλού $ 0.00003664, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOSEY είναι $ 0.0012941, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001884.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOSEY έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +24.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +30.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nosey (NOSEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.66K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.94M Συνολικός Όγκος 998,939,589.945292

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nosey είναι $ 34.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOSEY είναι 998.94M, με συνολική προσφορά 998939589.945292. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.66K