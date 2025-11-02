nose (NOSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +6.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -53.68%

nose (NOSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOSE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOSE έχει αλλάξει κατά +6.08% την τελευταία ώρα, +20.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -53.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

nose (NOSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.87K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.51M Συνολικός Όγκος 999,512,332.99843

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του nose είναι $ 15.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOSE είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999512332.99843. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.87K