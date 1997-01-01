Norman (NORM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Norman (NORM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Norman (NORM) We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World. Επίσημη ιστοσελίδα: https://norm-coin.com/ Αγοράστε NORM τώρα!

Norman (NORM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Norman (NORM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 28.90K $ 28.90K $ 28.90K Συνολική προμήθεια: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 28.90K $ 28.90K $ 28.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00330149 $ 0.00330149 $ 0.00330149 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Norman (NORM)

Tokenomics Norman (NORM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Norman (NORM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NORM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NORM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NORM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NORM token!

Πρόβλεψη Τιμής NORM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NORM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NORM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

