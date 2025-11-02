Norexa (NRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00222429 Υψηλ. 24H $ 0.00234217 Υψηλή συνέχεια $ 0.01244581 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00096497 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.20%

Norexa (NRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00222731. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00222429 και ενός υψηλού $ 0.00234217, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NRX είναι $ 0.01244581, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00096497.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NRX έχει αλλάξει κατά -3.41% την τελευταία ώρα, -3.97% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Norexa (NRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 222.73K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 222.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Norexa είναι $ 222.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NRX είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 222.73K