Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.noon.capital/

Noon USN (USN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Noon USN (USN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Συνολική προμήθεια: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Τρέχουσα τιμή: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Noon USN (USN)

Tokenomics Noon USN (USN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Noon USN (USN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USN token!

Πρόβλεψη Τιμής USN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το USN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του USN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του USN Token τώρα!

