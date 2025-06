Τι είναι Nomad (NOM)

$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.

Nomad (NOM) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Nomad (NOM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nomad (NOM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NOM token τώρα!