Τι είναι Nola (NOLA)

Join Nola, The infamous Arbitrum kitty who is dominating the space right now. This feline is ready to visit the moon and beyond, just needs your support! Visit our community and grab a bag, because Nola is our favorite! $NOLA The face of Arb/Offchain Labs & @hkalodner ’s pet cat. Nola is an Arb native project committed to providing a fun educational way to bring users on chain. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NOLA is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NOLA show you the way.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nola (NOLA) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Nola (NOLA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nola (NOLA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NOLA token τώρα!