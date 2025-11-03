NOI Token (NOI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

NOI Token (NOI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000435. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOI είναι $ 0.00104937, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002441.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NOI Token (NOI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 380.12M 380.12M 380.12M Συνολικός Όγκος 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NOI Token είναι $ 16.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOI είναι 380.12M, με συνολική προσφορά 380124553.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.54K