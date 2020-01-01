No Mans Land (NML) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το No Mans Land (NML), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel's ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel's travels and contributions to local causes.

No Mans Land (NML) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για No Mans Land (NML), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Συνολική προμήθεια: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00952256 $ 0.00952256 $ 0.00952256 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000522 $ 0.00000522 $ 0.00000522 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή No Mans Land (NML)

Tokenomics No Mans Land (NML): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του No Mans Land (NML) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NML token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NML token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NML, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NML token!

Πρόβλεψη Τιμής NML Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NML; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NML συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

