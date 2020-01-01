NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NIYOKO by Virtuals (NYKO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nyko.cool Αγοράστε NYKO τώρα!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NIYOKO by Virtuals (NYKO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 219.25K $ 219.25K $ 219.25K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 799.98M $ 799.98M $ 799.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 274.07K $ 274.07K $ 274.07K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00027407 $ 0.00027407 $ 0.00027407 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Tokenomics NIYOKO by Virtuals (NYKO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NIYOKO by Virtuals (NYKO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NYKO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NYKO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NYKO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NYKO token!

Πρόβλεψη Τιμής NYKO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NYKO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NYKO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NYKO Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!