Η σημερινή ζωντανή τιμή Nirvana ANA είναι 4.24 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ANA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ANA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ANA

Πληροφορίες Τιμής ANA

Τι είναι το ANA

Επίσημος Ιστότοπος ANA

Tokenomics ANA

Προβλέψεις Τιμών ANA

Nirvana ANA Λογότ.

Nirvana ANA Τιμή (ANA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ANA σε USD

$4.24
$4.24$4.24
+0.20%1D
USD
Nirvana ANA (ANA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:02:05 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
Κατώτ. 24H
$ 4.24
$ 4.24$ 4.24
Υψηλ. 24H

$ 4.23
$ 4.23$ 4.23

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

--

+0.29%

-0.16%

-0.16%

Nirvana ANA (ANA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4.24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ANA μεταξύ ενός χαμηλού $ 4.23 και ενός υψηλού $ 4.24, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ANA είναι $ 5.22, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3.9.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ANA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Πληροφορίες αγοράς

$ 32.61M
$ 32.61M$ 32.61M

--
----

$ 32.61M
$ 32.61M$ 32.61M

7.69M
7.69M 7.69M

7,690,558.591216
7,690,558.591216 7,690,558.591216

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nirvana ANA είναι $ 32.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ANA είναι 7.69M, με συνολική προσφορά 7690558.591216. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.61M

Nirvana ANA (ANA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nirvana ANA σε USD ήταν $ +0.01237063.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nirvana ANA σε USD ήταν $ -0.3052889040.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nirvana ANA σε USD ήταν $ -0.4011184160.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nirvana ANA σε USD ήταν $ -0.1331388510714755.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.01237063+0.29%
30 ημέρες$ -0.3052889040-7.20%
60 Ημέρες$ -0.4011184160-9.46%
90 Ημέρες$ -0.1331388510714755-3.04%

Τι είναι Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nirvana ANA (ANA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Nirvana ANA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nirvana ANA (ANA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nirvana ANA (ANA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nirvana ANA.

Ελέγξτε την Nirvana ANA πρόβλεψη τιμής τώρα!

ANA σε Τοπικά Νομίσματα

Nirvana ANA (ANA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nirvana ANA (ANA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ANA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nirvana ANA (ANA)

Πόσο αξίζει το Nirvana ANA (ANA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ANA στο USD είναι 4.24 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ANA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ANA σε USD είναι $ 4.24. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nirvana ANA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ANA είναι $ 32.61M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ANA είναι 7.69M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ANA;
Το ANA πέτυχε τιμή ATH ύψους 5.22 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ANA;
Το ANA είχε τιμή ATL ύψους 3.9 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ANA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ANA είναι -- USD.
Θα ανέβει το ANA υψηλότερα φέτος;
Το ANA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ANA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:02:05 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

