Ninjas in Pyjamas (DOJO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.166541 $ 0.166541 $ 0.166541 Κατώτ. 24H $ 0.17052 $ 0.17052 $ 0.17052 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.166541$ 0.166541 $ 0.166541 Υψηλ. 24H $ 0.17052$ 0.17052 $ 0.17052 Υψηλή συνέχεια $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Χαμηλότερη τιμή $ 0.166541$ 0.166541 $ 0.166541 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.28%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.167144. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOJO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.166541 και ενός υψηλού $ 0.17052, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOJO είναι $ 1.56, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.166541.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOJO έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 91.77K$ 91.77K $ 91.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 835.59K$ 835.59K $ 835.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 549.14K 549.14K 549.14K Συνολικός Όγκος 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ninjas in Pyjamas είναι $ 91.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOJO είναι 549.14K, με συνολική προσφορά 5000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 835.59K