Η σημερινή ζωντανή τιμή Ninjas in Pyjamas είναι 0.167144 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DOJO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DOJO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DOJO

Πληροφορίες Τιμής DOJO

Τι είναι το DOJO

Επίσημος Ιστότοπος DOJO

Tokenomics DOJO

Προβλέψεις Τιμών DOJO

Ninjas in Pyjamas Λογότ.

Ninjas in Pyjamas Τιμή (DOJO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DOJO σε USD

$0.167118
$0.167118
-1.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.166541
$ 0.166541
Κατώτ. 24H
$ 0.17052
$ 0.17052
Υψηλ. 24H

$ 0.166541
$ 0.166541

$ 0.17052
$ 0.17052

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.166541
$ 0.166541

-0.19%

-1.53%

-25.28%

-25.28%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.167144. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOJO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.166541 και ενός υψηλού $ 0.17052, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOJO είναι $ 1.56, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.166541.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOJO έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Πληροφορίες αγοράς

$ 91.77K
$ 91.77K

--
--

$ 835.59K
$ 835.59K

549.14K
549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ninjas in Pyjamas είναι $ 91.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOJO είναι 549.14K, με συνολική προσφορά 5000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 835.59K

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Ninjas in Pyjamas σε USD ήταν $ -0.002610515865629.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ninjas in Pyjamas σε USD ήταν $ -0.1145731169.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ninjas in Pyjamas σε USD ήταν $ -0.1345806883.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ninjas in Pyjamas σε USD ήταν $ -0.6987049418836653.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.002610515865629-1.53%
30 ημέρες$ -0.1145731169-68.54%
60 Ημέρες$ -0.1345806883-80.51%
90 Ημέρες$ -0.6987049418836653-80.69%

Τι είναι Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Ninjas in Pyjamas Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ninjas in Pyjamas (DOJO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ninjas in Pyjamas (DOJO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ninjas in Pyjamas.

Ελέγξτε την Ninjas in Pyjamas πρόβλεψη τιμής τώρα!

DOJO σε Τοπικά Νομίσματα

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ninjas in Pyjamas (DOJO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DOJO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Πόσο αξίζει το Ninjas in Pyjamas (DOJO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DOJO στο USD είναι 0.167144 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DOJO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DOJO σε USD είναι $ 0.167144. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ninjas in Pyjamas;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DOJO είναι $ 91.77K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOJO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DOJO είναι 549.14K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DOJO;
Το DOJO πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.56 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DOJO;
Το DOJO είχε τιμή ATL ύψους 0.166541 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DOJO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DOJO είναι -- USD.
Θα ανέβει το DOJO υψηλότερα φέτος;
Το DOJO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DOJO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,509.53

$3,866.90

$0.02899

$184.93

$1,453.59

$110,509.53

$3,866.90

$184.93

$93.25

$2.5252

