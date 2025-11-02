Nikepig (NIKEPIG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00152603 Υψηλ. 24H $ 0.00169617 Υψηλή συνέχεια $ 0.01797996 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00117187 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.30%

Nikepig (NIKEPIG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00154823. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NIKEPIG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00152603 και ενός υψηλού $ 0.00169617, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NIKEPIG είναι $ 0.01797996, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00117187.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NIKEPIG έχει αλλάξει κατά +0.39% την τελευταία ώρα, -7.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nikepig (NIKEPIG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.39M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 899.72M Συνολικός Όγκος 899,717,800.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nikepig είναι $ 1.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NIKEPIG είναι 899.72M, με συνολική προσφορά 899717800.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.39M