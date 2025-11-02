NianNian (NIANNIAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00222711 $ 0.00222711 $ 0.00222711 Κατώτ. 24H $ 0.00248429 $ 0.00248429 $ 0.00248429 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00222711$ 0.00222711 $ 0.00222711 Υψηλ. 24H $ 0.00248429$ 0.00248429 $ 0.00248429 Υψηλή συνέχεια $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.04%

NianNian (NIANNIAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00234682. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NIANNIAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00222711 και ενός υψηλού $ 0.00248429, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NIANNIAN είναι $ 0.00997572, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NIANNIAN έχει αλλάξει κατά +0.76% την τελευταία ώρα, +5.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NianNian (NIANNIAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Προμήθεια Κυκλοφορίας 936.35M 936.35M 936.35M Συνολικός Όγκος 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NianNian είναι $ 2.20M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NIANNIAN είναι 936.35M, με συνολική προσφορά 936350885.646156. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.20M