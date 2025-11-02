Nia (NIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.282944 $ 0.282944 $ 0.282944 Κατώτ. 24H $ 0.299507 $ 0.299507 $ 0.299507 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.282944$ 0.282944 $ 0.282944 Υψηλ. 24H $ 0.299507$ 0.299507 $ 0.299507 Υψηλή συνέχεια $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Χαμηλότερη τιμή $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.65%

Nia (NIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.283259. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.282944 και ενός υψηλού $ 0.299507, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NIA είναι $ 0.9085, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.223366.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NIA έχει αλλάξει κατά -3.31% την τελευταία ώρα, -4.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nia (NIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 84.98K$ 84.98K $ 84.98K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 283.26K$ 283.26K $ 283.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 300.00K 300.00K 300.00K Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nia είναι $ 84.98K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NIA είναι 300.00K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 283.26K