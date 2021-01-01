NFT Art Finance (NFTART) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NFT Art Finance (NFTART), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NFT Art Finance (NFTART) NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.nft-art.finance/ Αγοράστε NFTART τώρα!

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NFT Art Finance (NFTART), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 285.53K $ 285.53K $ 285.53K Συνολική προμήθεια: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24,930.01T $ 24,930.01T $ 24,930.01T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NFT Art Finance (NFTART)

Tokenomics NFT Art Finance (NFTART): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NFT Art Finance (NFTART) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NFTART token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NFTART token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NFTART, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NFTART token!

