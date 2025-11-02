Neza (SN99) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.986661 Υψηλ. 24H $ 1.048 Υψηλή συνέχεια $ 1.91 Χαμηλότερη τιμή $ 0.422352 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.77%

Neza (SN99) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.016. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN99 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.986661 και ενός υψηλού $ 1.048, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN99 είναι $ 1.91, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.422352.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN99 έχει αλλάξει κατά -1.01% την τελευταία ώρα, -2.49% τις τελευταίες 24 ώρες και +17.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Neza (SN99) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.25M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.23M Συνολικός Όγκος 1,226,457.603467652

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Neza είναι $ 1.25M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN99 είναι 1.23M, με συνολική προσφορά 1226457.603467652. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.25M