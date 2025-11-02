Nexora (NEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.224334 $ 0.224334 $ 0.224334 Κατώτ. 24H $ 0.22764 $ 0.22764 $ 0.22764 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.224334$ 0.224334 $ 0.224334 Υψηλ. 24H $ 0.22764$ 0.22764 $ 0.22764 Υψηλή συνέχεια $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Χαμηλότερη τιμή $ 0.224334$ 0.224334 $ 0.224334 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.41%

Nexora (NEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.225043. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.224334 και ενός υψηλού $ 0.22764, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEX είναι $ 0.405217, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.224334.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEX έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nexora (NEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.50M$ 22.50M $ 22.50M Προμήθεια Κυκλοφορίας 56.00M 56.00M 56.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nexora είναι $ 12.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEX είναι 56.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.50M