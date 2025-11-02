ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Nexgent AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NEXGENT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NEXGENT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Nexgent AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NEXGENT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NEXGENT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NEXGENT

Πληροφορίες Τιμής NEXGENT

Τι είναι το NEXGENT

Whitepaper NEXGENT

Επίσημος Ιστότοπος NEXGENT

Tokenomics NEXGENT

Προβλέψεις Τιμών NEXGENT

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Nexgent AI Λογότ.

Nexgent AI Τιμή (NEXGENT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 NEXGENT σε USD

$0.0001458
$0.0001458$0.0001458
-10.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:01:06 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-10.44%

-8.42%

-8.42%

Nexgent AI (NEXGENT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEXGENT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEXGENT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEXGENT έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, -10.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nexgent AI (NEXGENT) Πληροφορίες αγοράς

$ 115.58K
$ 115.58K$ 115.58K

--
----

$ 139.99K
$ 139.99K$ 139.99K

794.00M
794.00M 794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nexgent AI είναι $ 115.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEXGENT είναι 794.00M, με συνολική προσφορά 961680372.8780938. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 139.99K

Nexgent AI (NEXGENT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nexgent AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nexgent AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nexgent AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nexgent AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-10.44%
30 ημέρες$ 0-48.08%
60 Ημέρες$ 0-48.73%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nexgent AI (NEXGENT) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Nexgent AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nexgent AI (NEXGENT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nexgent AI (NEXGENT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nexgent AI.

Ελέγξτε την Nexgent AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

NEXGENT σε Τοπικά Νομίσματα

Nexgent AI (NEXGENT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nexgent AI (NEXGENT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NEXGENT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nexgent AI (NEXGENT)

Πόσο αξίζει το Nexgent AI (NEXGENT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NEXGENT στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NEXGENT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NEXGENT σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nexgent AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NEXGENT είναι $ 115.58K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEXGENT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEXGENT είναι 794.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NEXGENT;
Το NEXGENT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NEXGENT;
Το NEXGENT είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NEXGENT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NEXGENT είναι -- USD.
Θα ανέβει το NEXGENT υψηλότερα φέτος;
Το NEXGENT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NEXGENT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:01:06 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,491.40
$110,491.40$110,491.40

+0.18%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,866.32
$3,866.32$3,866.32

-0.75%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02899
$0.02899$0.02899

-3.52%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.92
$184.92$184.92

-0.80%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.55
$1,452.55$1,452.55

+0.16%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,491.40
$110,491.40$110,491.40

+0.18%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,866.32
$3,866.32$3,866.32

-0.75%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.92
$184.92$184.92

-0.80%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.06
$93.06$93.06

+31.23%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5247
$2.5247$2.5247

+0.95%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8698
$0.8698$0.8698

+1,639.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05499
$0.05499$0.05499

+174.95%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08690
$0.08690$0.08690

+3.02%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8698
$0.8698$0.8698

+1,639.60%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0049365
$0.0049365$0.0049365

+142.02%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.483045
$2.483045$2.483045

+73.00%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06759
$0.06759$0.06759

+55.16%