NEWERA (NEWERA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NEWERA (NEWERA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. Επίσημη ιστοσελίδα: https://neweraonsol.xyz/ Αγοράστε NEWERA τώρα!

NEWERA (NEWERA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NEWERA (NEWERA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Συνολική προμήθεια: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NEWERA (NEWERA)

Tokenomics NEWERA (NEWERA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NEWERA (NEWERA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NEWERA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NEWERA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NEWERA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NEWERA token!

Πρόβλεψη Τιμής NEWERA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NEWERA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NEWERA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NEWERA Token τώρα!

