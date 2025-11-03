New York (NYC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00017651 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001521 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.85%

New York (NYC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000164. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYC είναι $ 0.00017651, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001521.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -19.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

New York (NYC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.39K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.22M Συνολικός Όγκος 999,216,736.783062

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του New York είναι $ 16.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYC είναι 999.22M, με συνολική προσφορά 999216736.783062. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.39K