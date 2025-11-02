NEUY (NEUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03579428 $ 0.03579428 $ 0.03579428 Κατώτ. 24H $ 0.03655801 $ 0.03655801 $ 0.03655801 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03579428$ 0.03579428 $ 0.03579428 Υψηλ. 24H $ 0.03655801$ 0.03655801 $ 0.03655801 Υψηλή συνέχεια $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.30%

NEUY (NEUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03598206. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03579428 και ενός υψηλού $ 0.03655801, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEUY είναι $ 1.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0127721.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEUY έχει αλλάξει κατά -1.31% την τελευταία ώρα, +0.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NEUY (NEUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Προμήθεια Κυκλοφορίας 64.08M 64.08M 64.08M Συνολικός Όγκος 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NEUY είναι $ 2.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEUY είναι 64.08M, με συνολική προσφορά 71280000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.56M