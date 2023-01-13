Neuroni AI (NEURONI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Neuroni AI (NEURONI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Neuroni AI (NEURONI) What is Neuroni AI Neuroni AI is an advanced artificial intelligence powered natural language processing model available. Neuroni AI is capable of understanding complex language, recognizing the context of conversations, and providing the most accurate responses What Makes Neuroni AI Unique? Neuroni is different because they provide unbiased information to theirusers. To do this, they have developed a system that does not simply respond with information drawn from a defined database. They use 3 date sources + an ETHIC checker that compares these information in real time in order to answer with an accuracy that is the most realistic. Moreover, even if Neuroni AI learns from its interactions, it collect absolutely NO user data History of Neuroni AI Neuroni AI was developed by Adam Saint-Leroix and his team of scientists since the beginning of the year 2021 and was launched on 13th January 2023. What’s Next for Ethereum Neuroni is focusing on concrete use cases in the near future and, beyond the messaging BOTs and the mobile application under development, plans to extend its integration into the metaverse What can Neuroni AI (NEURONI) be Used For? The use cases of NEURONI token will be multiple in the future, notably as a utility token in future application development and integration of Neuroni AI with partners. A buyback and burn system has also been put in place to use 50% of the advertising revenues to support the NEURONI price. Επίσημη ιστοσελίδα: https://neuroni.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.neuroni.ai/ Αγοράστε NEURONI τώρα!

Neuroni AI (NEURONI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Neuroni AI (NEURONI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Συνολική προμήθεια: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 34.41K $ 34.41K $ 34.41K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00340312 $ 0.00340312 $ 0.00340312 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00404815 $ 0.00404815 $ 0.00404815 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Neuroni AI (NEURONI)

Tokenomics Neuroni AI (NEURONI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Neuroni AI (NEURONI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NEURONI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NEURONI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NEURONI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NEURONI token!

Πρόβλεψη Τιμής NEURONI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NEURONI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NEURONI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NEURONI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!