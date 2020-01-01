Neurobro (BRO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Neurobro (BRO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Neurobro (BRO) Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Επίσημη ιστοσελίδα: https://neurobro.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://neurobro.gitbook.io/ Αγοράστε BRO τώρα!

Neurobro (BRO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Neurobro (BRO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Συνολική προμήθεια: $ 993.02M $ 993.02M $ 993.02M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 798.69M $ 798.69M $ 798.69M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04497111 $ 0.04497111 $ 0.04497111 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00142521 $ 0.00142521 $ 0.00142521 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0032855 $ 0.0032855 $ 0.0032855 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Neurobro (BRO)

Tokenomics Neurobro (BRO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Neurobro (BRO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BRO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BRO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BRO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BRO token!

Πρόβλεψη Τιμής BRO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BRO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BRO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BRO Token τώρα!

