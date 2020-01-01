Nether (NTR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nether (NTR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nether (NTR) Nether is a new generation of non-fungible tokens (NFT), which focuses on an entirely new yet immensely important asset that is; PERSONALITY! Nether NFT marketplace will be the world's first and largest exchange for personality where anyone from celebrities, influencers, to world leaders etc. can create an NFT for their personality, peg tokens to that NFT and allow their fans to buy, sell or exchange those tokens, in order to determine the true value of their personality. The though process behind the creation of Nether NFT was that every day we come across assets that are born, their value soars and then eventually they die. No matter how strong the fundamentals behind an asset are, it is still subjected to ups and downs in the market, and mostly this volatility is fueled by news and rumors generated by people; often famous or influential people. So one might ask the question, if the utility or fundamentals of an asset no longer matter, what is it that matters? The answer is simple; all assets, in whatever market they may be found, are based on a single supreme asset that is human personality. So Nether NFT takes all other variables out of the equation and focuses solely on human personality and its value. Nether has gathered a large community around itself including various famous personalities, their fans and just simply Nether devotees. We are listed on multiple exchanges and are on track as per our roadmap to roll out the mainnet of your project by the end of year. Moreover, we are leveraging various result-oriented marketing tools to expand our community. By January 2023, we aim to have created a community of more than 10 million users who would be buying, selling, owning or exchanging the bits of tokenized personalities every day. We will be creating only 26 million Nether (NTR) tokens. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nethernft.io/

Nether (NTR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nether (NTR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 26.00M $ 26.00M $ 26.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 31.94K $ 31.94K $ 31.94K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.366465 $ 0.366465 $ 0.366465 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00012286 $ 0.00012286 $ 0.00012286 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00122831 $ 0.00122831 $ 0.00122831 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nether (NTR)

Tokenomics Nether (NTR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nether (NTR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NTR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NTR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NTR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NTR token!

