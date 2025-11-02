Netflix xStock (NFLXX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1,119.22 $ 1,119.22 $ 1,119.22 Κατώτ. 24H $ 1,227.15 $ 1,227.15 $ 1,227.15 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1,119.22$ 1,119.22 $ 1,119.22 Υψηλ. 24H $ 1,227.15$ 1,227.15 $ 1,227.15 Υψηλή συνέχεια $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Χαμηλότερη τιμή $ 1,088.17$ 1,088.17 $ 1,088.17 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -8.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.05%

Netflix xStock (NFLXX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1,124.41. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NFLXX μεταξύ ενός χαμηλού $ 1,119.22 και ενός υψηλού $ 1,227.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NFLXX είναι $ 1,592.14, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1,088.17.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NFLXX έχει αλλάξει κατά -8.37% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Netflix xStock (NFLXX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 386.34K$ 386.34K $ 386.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.17M$ 24.17M $ 24.17M Προμήθεια Κυκλοφορίας 343.59 343.59 343.59 Συνολικός Όγκος 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Netflix xStock είναι $ 386.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NFLXX είναι 343.59, με συνολική προσφορά 21499.99967815. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.17M