Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nest Elixir Vault (NELIXIR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Αγοράστε NELIXIR τώρα!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nest Elixir Vault (NELIXIR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 406.14K $ 406.14K $ 406.14K Συνολική προμήθεια: $ 393.08K $ 393.08K $ 393.08K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 393.08K $ 393.08K $ 393.08K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 406.14K $ 406.14K $ 406.14K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Τρέχουσα τιμή: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Tokenomics Nest Elixir Vault (NELIXIR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nest Elixir Vault (NELIXIR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NELIXIR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NELIXIR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NELIXIR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NELIXIR token!

Πρόβλεψη Τιμής NELIXIR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NELIXIR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NELIXIR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NELIXIR Token τώρα!

