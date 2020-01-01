Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nest Credit Vault (NCREDIT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nest Credit Vault (NCREDIT) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.nest.credit/nest-credit-vault Αγοράστε NCREDIT τώρα!

Nest Credit Vault (NCREDIT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nest Credit Vault (NCREDIT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 682.62K $ 682.62K $ 682.62K Συνολική προμήθεια: $ 676.22K $ 676.22K $ 676.22K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 676.19K $ 676.19K $ 676.19K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 682.62K $ 682.62K $ 682.62K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Τρέχουσα τιμή: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nest Credit Vault (NCREDIT)

Tokenomics Nest Credit Vault (NCREDIT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nest Credit Vault (NCREDIT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NCREDIT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NCREDIT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NCREDIT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NCREDIT token!

