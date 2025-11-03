NESHUDO (NESHUDO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001385 $ 0.00001385 $ 0.00001385 Κατώτ. 24H $ 0.00001416 $ 0.00001416 $ 0.00001416 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001385$ 0.00001385 $ 0.00001385 Υψηλ. 24H $ 0.00001416$ 0.00001416 $ 0.00001416 Υψηλή συνέχεια $ 0.00006129$ 0.00006129 $ 0.00006129 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001284$ 0.00001284 $ 0.00001284 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.35%

NESHUDO (NESHUDO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001388. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NESHUDO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001385 και ενός υψηλού $ 0.00001416, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NESHUDO είναι $ 0.00006129, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001284.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NESHUDO έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NESHUDO (NESHUDO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NESHUDO είναι $ 13.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NESHUDO είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999958321.210567. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.88K