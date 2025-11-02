Nereus (NRS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.135716 $ 0.135716 $ 0.135716 Κατώτ. 24H $ 0.140876 $ 0.140876 $ 0.140876 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.135716$ 0.135716 $ 0.135716 Υψηλ. 24H $ 0.140876$ 0.140876 $ 0.140876 Υψηλή συνέχεια $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Χαμηλότερη τιμή $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.02%

Nereus (NRS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.13956. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NRS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.135716 και ενός υψηλού $ 0.140876, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NRS είναι $ 0.687331, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.088159.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NRS έχει αλλάξει κατά +0.66% την τελευταία ώρα, +2.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nereus (NRS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 139.63M$ 139.63M $ 139.63M Προμήθεια Κυκλοφορίας 39.01M 39.01M 39.01M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nereus είναι $ 5.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NRS είναι 39.01M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 139.63M