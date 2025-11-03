Neonet AI (NEONET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00153661 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001036 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.95%

Neonet AI (NEONET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001831. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEONET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEONET είναι $ 0.00153661, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001036.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEONET έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -25.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Neonet AI (NEONET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.31K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Neonet AI είναι $ 18.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEONET είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.31K