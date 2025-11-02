NEMA (NEMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -8.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.64%

NEMA (NEMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEMA είναι $ 0.00195976, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEMA έχει αλλάξει κατά -8.02% την τελευταία ώρα, +10.43% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NEMA (NEMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 281.11K$ 281.11K $ 281.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 296.17K$ 296.17K $ 296.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 942.09M 942.09M 942.09M Συνολικός Όγκος 992,549,782.252589 992,549,782.252589 992,549,782.252589

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NEMA είναι $ 281.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEMA είναι 942.09M, με συνολική προσφορά 992549782.252589. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 296.17K