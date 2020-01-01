Nelore Coin (NLC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nelore Coin (NLC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nelore Coin (NLC) The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit. The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets. The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested. Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months. Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land. The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more. Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created. In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy. With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. And it aims to record immutable and trusted data onto the blockchain such as the production, distribution, and sales history of every product. Other than that it aims to create a speculative investment market on agricultural products in Brazil, partnering with the biggest farmers in the country. Where users will be able to speculate on prices of Cows, Seeds, Oxes, Chicken a Επίσημη ιστοσελίδα: https://nelorecoin.com/ Αγοράστε NLC τώρα!

Nelore Coin (NLC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nelore Coin (NLC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 767.85K Συνολική προμήθεια: $ 372.70M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 338.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 844.24K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01680567 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00226518

Tokenomics Nelore Coin (NLC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nelore Coin (NLC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NLC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NLC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NLC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NLC token!

