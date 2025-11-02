Nativ (NTV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00000111 $ 0.00000111 $ 0.00000111 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 Υψηλή συνέχεια $ 0.00003445$ 0.00003445 $ 0.00003445 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.82% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +94.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +94.06%

Nativ (NTV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000103. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NTV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00000111, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NTV είναι $ 0.00003445, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NTV έχει αλλάξει κατά -0.82% την τελευταία ώρα, +1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και +94.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nativ (NTV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 30.43K$ 30.43K $ 30.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 152.55K$ 152.55K $ 152.55K Προμήθεια Κυκλοφορίας 29.53B 29.53B 29.53B Συνολικός Όγκος 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nativ είναι $ 30.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NTV είναι 29.53B, με συνολική προσφορά 148000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 152.55K