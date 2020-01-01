Nash (NEX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nash (NEX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nash (NEX) Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nash.io/en/ Αγοράστε NEX τώρα!

Nash (NEX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nash (NEX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M Συνολική προμήθεια: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 43.61M $ 43.61M $ 43.61M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.164382 $ 0.164382 $ 0.164382 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nash (NEX)

Tokenomics Nash (NEX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nash (NEX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NEX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NEX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NEX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NEX token!

Πρόβλεψη Τιμής NEX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NEX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NEX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NEX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!