Nasdaq xStock (QQQX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 630.42 $ 630.42 $ 630.42 Κατώτ. 24H $ 641.01 $ 641.01 $ 641.01 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 630.42$ 630.42 $ 630.42 Υψηλ. 24H $ 641.01$ 641.01 $ 641.01 Υψηλή συνέχεια $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Χαμηλότερη τιμή $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.08%

Nasdaq xStock (QQQX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $631.31. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QQQX μεταξύ ενός χαμηλού $ 630.42 και ενός υψηλού $ 641.01, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QQQX είναι $ 2,014.76, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 543.74.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QQQX έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nasdaq xStock (QQQX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.85M$ 9.85M $ 9.85M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.64M$ 26.64M $ 26.64M Προμήθεια Κυκλοφορίας 15.60K 15.60K 15.60K Συνολικός Όγκος 42,204.076519456 42,204.076519456 42,204.076519456

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nasdaq xStock είναι $ 9.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QQQX είναι 15.60K, με συνολική προσφορά 42204.076519456. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.64M