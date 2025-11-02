ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Nasdaq xStock είναι 631.31 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QQQX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QQQX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Nasdaq xStock είναι 631.31 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QQQX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QQQX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το QQQX

Πληροφορίες Τιμής QQQX

Τι είναι το QQQX

Whitepaper QQQX

Επίσημος Ιστότοπος QQQX

Tokenomics QQQX

Προβλέψεις Τιμών QQQX

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Nasdaq xStock Λογότ.

Nasdaq xStock Τιμή (QQQX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 QQQX σε USD

$631.34
$631.34$631.34
+0.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Nasdaq xStock (QQQX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:00:07 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 630.42
$ 630.42$ 630.42
Κατώτ. 24H
$ 641.01
$ 641.01$ 641.01
Υψηλ. 24H

$ 630.42
$ 630.42$ 630.42

$ 641.01
$ 641.01$ 641.01

$ 2,014.76
$ 2,014.76$ 2,014.76

$ 543.74
$ 543.74$ 543.74

-0.12%

+0.13%

+2.08%

+2.08%

Nasdaq xStock (QQQX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $631.31. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QQQX μεταξύ ενός χαμηλού $ 630.42 και ενός υψηλού $ 641.01, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QQQX είναι $ 2,014.76, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 543.74.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QQQX έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nasdaq xStock (QQQX) Πληροφορίες αγοράς

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

--
----

$ 26.64M
$ 26.64M$ 26.64M

15.60K
15.60K 15.60K

42,204.076519456
42,204.076519456 42,204.076519456

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nasdaq xStock είναι $ 9.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QQQX είναι 15.60K, με συνολική προσφορά 42204.076519456. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.64M

Nasdaq xStock (QQQX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nasdaq xStock σε USD ήταν $ +0.795756.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nasdaq xStock σε USD ήταν $ +24.5091587370.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nasdaq xStock σε USD ήταν $ +68.7298358660.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nasdaq xStock σε USD ήταν $ +68.3058888106718.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.795756+0.13%
30 ημέρες$ +24.5091587370+3.88%
60 Ημέρες$ +68.7298358660+10.89%
90 Ημέρες$ +68.3058888106718+12.13%

Τι είναι Nasdaq xStock (QQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nasdaq xStock (QQQX) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Nasdaq xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nasdaq xStock (QQQX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nasdaq xStock (QQQX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nasdaq xStock.

Ελέγξτε την Nasdaq xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

QQQX σε Τοπικά Νομίσματα

Nasdaq xStock (QQQX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nasdaq xStock (QQQX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του QQQX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nasdaq xStock (QQQX)

Πόσο αξίζει το Nasdaq xStock (QQQX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή QQQX στο USD είναι 631.31 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή QQQX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του QQQX σε USD είναι $ 631.31. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nasdaq xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το QQQX είναι $ 9.85M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QQQX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QQQX είναι 15.60K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του QQQX;
Το QQQX πέτυχε τιμή ATH ύψους 2,014.76 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του QQQX;
Το QQQX είχε τιμή ATL ύψους 543.74 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του QQQX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το QQQX είναι -- USD.
Θα ανέβει το QQQX υψηλότερα φέτος;
Το QQQX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την QQQX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:00:07 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,582.17
$110,582.17$110,582.17

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,869.09
$3,869.09$3,869.09

-0.67%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02899
$0.02899$0.02899

-3.52%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.13
$185.13$185.13

-0.69%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.23
$1,454.23$1,454.23

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,582.17
$110,582.17$110,582.17

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,869.09
$3,869.09$3,869.09

-0.67%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.13
$185.13$185.13

-0.69%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.15
$94.15$94.15

+32.77%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5279
$2.5279$2.5279

+1.07%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8500
$0.8500$0.8500

+1,600.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05525
$0.05525$0.05525

+176.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08620
$0.08620$0.08620

+2.19%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8500
$0.8500$0.8500

+1,600.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0049073
$0.0049073$0.0049073

+140.58%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.487563
$2.487563$2.487563

+73.31%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06777
$0.06777$0.06777

+55.57%