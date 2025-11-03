ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Naked Crab Man είναι 0.00001225 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRABFURIE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRABFURIE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Naked Crab Man είναι 0.00001225 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRABFURIE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRABFURIE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CRABFURIE

Πληροφορίες Τιμής CRABFURIE

Τι είναι το CRABFURIE

Επίσημος Ιστότοπος CRABFURIE

Tokenomics CRABFURIE

Προβλέψεις Τιμών CRABFURIE

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Naked Crab Man Λογότ.

Naked Crab Man Τιμή (CRABFURIE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CRABFURIE σε USD

--
----
+0.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:56:05 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001203
$ 0.00001203$ 0.00001203
Κατώτ. 24H
$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123
Υψηλ. 24H

$ 0.00001203
$ 0.00001203$ 0.00001203

$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123

$ 0.00035536
$ 0.00035536$ 0.00035536

$ 0.00001203
$ 0.00001203$ 0.00001203

+0.02%

+0.26%

-17.38%

-17.38%

Naked Crab Man (CRABFURIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001225. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRABFURIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001203 και ενός υψηλού $ 0.0000123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRABFURIE είναι $ 0.00035536, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001203.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRABFURIE έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.24K
$ 12.24K$ 12.24K

--
----

$ 12.24K
$ 12.24K$ 12.24K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,909.583397
999,511,909.583397 999,511,909.583397

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Naked Crab Man είναι $ 12.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRABFURIE είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999511909.583397. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.24K

Naked Crab Man (CRABFURIE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Naked Crab Man σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Naked Crab Man σε USD ήταν $ -0.0000109715.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Naked Crab Man σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Naked Crab Man σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.26%
30 ημέρες$ -0.0000109715-89.56%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Naked Crab Man (CRABFURIE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Naked Crab Man Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Naked Crab Man (CRABFURIE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Naked Crab Man (CRABFURIE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Naked Crab Man.

Ελέγξτε την Naked Crab Man πρόβλεψη τιμής τώρα!

CRABFURIE σε Τοπικά Νομίσματα

Naked Crab Man (CRABFURIE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Naked Crab Man (CRABFURIE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRABFURIE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Naked Crab Man (CRABFURIE)

Πόσο αξίζει το Naked Crab Man (CRABFURIE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRABFURIE στο USD είναι 0.00001225 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRABFURIE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRABFURIE σε USD είναι $ 0.00001225. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Naked Crab Man;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRABFURIE είναι $ 12.24K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRABFURIE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRABFURIE είναι 999.51M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRABFURIE;
Το CRABFURIE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00035536 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRABFURIE;
Το CRABFURIE είχε τιμή ATL ύψους 0.00001203 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRABFURIE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRABFURIE είναι -- USD.
Θα ανέβει το CRABFURIE υψηλότερα φέτος;
Το CRABFURIE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRABFURIE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:56:05 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,305.77
$110,305.77$110,305.77

+0.17%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.36
$3,865.36$3,865.36

+0.31%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02618
$0.02618$0.02618

-0.49%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.24
$184.24$184.24

+0.25%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2188
$1.2188$1.2188

-3.41%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,305.77
$110,305.77$110,305.77

+0.17%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.36
$3,865.36$3,865.36

+0.31%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.24
$184.24$184.24

+0.25%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.85
$88.85$88.85

+0.28%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4969
$2.4969$2.4969

-0.12%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0581
$0.0581$0.0581

+16.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05500
$0.05500$0.05500

+175.00%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08375
$0.08375$0.08375

+1.37%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003520
$0.000000003520$0.000000003520

+709.19%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000651
$0.0000651$0.0000651

+158.33%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01407
$0.01407$0.01407

+75.87%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002498
$0.0000000000002498$0.0000000000002498

+89.96%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000171
$0.000000171$0.000000171

+42.50%