Naked Crab Man (CRABFURIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001203 $ 0.00001203 $ 0.00001203 Κατώτ. 24H $ 0.0000123 $ 0.0000123 $ 0.0000123 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001203$ 0.00001203 $ 0.00001203 Υψηλ. 24H $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 Υψηλή συνέχεια $ 0.00035536$ 0.00035536 $ 0.00035536 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001203$ 0.00001203 $ 0.00001203 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.38%

Naked Crab Man (CRABFURIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001225. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRABFURIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001203 και ενός υψηλού $ 0.0000123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRABFURIE είναι $ 0.00035536, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001203.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRABFURIE έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.51M 999.51M 999.51M Συνολικός Όγκος 999,511,909.583397 999,511,909.583397 999,511,909.583397

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Naked Crab Man είναι $ 12.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRABFURIE είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999511909.583397. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.24K