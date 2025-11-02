naiive (NAIIVE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00015409 $ 0.00015409 $ 0.00015409 Κατώτ. 24H $ 0.00016366 $ 0.00016366 $ 0.00016366 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00015409$ 0.00015409 $ 0.00015409 Υψηλ. 24H $ 0.00016366$ 0.00016366 $ 0.00016366 Υψηλή συνέχεια $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015102$ 0.00015102 $ 0.00015102 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.59%

naiive (NAIIVE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00016109. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NAIIVE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015409 και ενός υψηλού $ 0.00016366, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NAIIVE είναι $ 0.00263326, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015102.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NAIIVE έχει αλλάξει κατά -1.01% την τελευταία ώρα, +2.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

naiive (NAIIVE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 161.19K$ 161.19K $ 161.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 161.19K$ 161.19K $ 161.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του naiive είναι $ 161.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NAIIVE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 161.19K