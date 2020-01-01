MYST ($MYST) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MYST ($MYST), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MYST ($MYST) Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use. At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction. Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mystprivacy.xyz/ Αγοράστε $MYST τώρα!

MYST ($MYST) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MYST ($MYST), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 479.76K $ 479.76K $ 479.76K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 479.76K $ 479.76K $ 479.76K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.085968 $ 0.085968 $ 0.085968 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00479911 $ 0.00479911 $ 0.00479911 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MYST ($MYST)

Tokenomics MYST ($MYST): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MYST ($MYST) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $MYST token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $MYST token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $MYST, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $MYST token!

Πρόβλεψη Τιμής $MYST Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $MYST; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $MYST συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

