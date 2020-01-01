MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MyanCat Coin (MYAN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MyanCat Coin (MYAN) Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.myancat.com/ Αγοράστε MYAN τώρα!

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MyanCat Coin (MYAN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 414.48K $ 414.48K $ 414.48K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 414.48K $ 414.48K $ 414.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00041448 $ 0.00041448 $ 0.00041448 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MyanCat Coin (MYAN)

Tokenomics MyanCat Coin (MYAN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MyanCat Coin (MYAN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MYAN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MYAN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MYAN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MYAN token!

