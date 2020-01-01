My MOM (MOM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το My MOM (MOM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες My MOM (MOM) $MOM is a a token that can make you rediscover the true warmth, care and joy of Motherhood. In the vast crypto sea, where memes collide, A token emerged, its value undefined. Not backed by gold or blockchain's might, But by My Mom's love, pure and bright. Utilities Reward Mechanism Community members can earn MOM tokens through various activities such as contributing to the ecosystem, participating in governance, or providing liquidity. These rewards incentivize active participation and contribution to the community. Governance Holders of My Mom Token have the opportunity to participate in governance decisions, including protocol upgrades, treasury management, and community initiatives. This democratic approach ensures that the interests of the community are represented and respected. Community Support My Mom Token can be used to provide financial assistance to community members facing hardships or emergencies. Through decentralized crowdfunding campaigns, individuals can raise funds for medical expenses, education, or other essential needs. Charitable Giving My Mom Token can be used to support charitable causes aligned with the values of the community. Whether it's disaster relief efforts, environmental conservation projects, or social welfare programs, MOM tokens enable community members to make a positive impact on the world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mymomtoken.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://mymomtoken.com/#:~:text=Roadmap-,Whitepaper,-hello%40mymomtoken.com Αγοράστε MOM τώρα!

My MOM (MOM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για My MOM (MOM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00085029 $ 0.00085029 $ 0.00085029 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00001338 $ 0.00001338 $ 0.00001338 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή My MOM (MOM)

Tokenomics My MOM (MOM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του My MOM (MOM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOM token!

Πρόβλεψη Τιμής MOM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MOM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MOM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MOM Token τώρα!

