MuxyAI (MAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007903$ 0.00007903 $ 0.00007903 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

MuxyAI (MAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008203. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAI είναι $ 0.01913929, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007903.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MuxyAI (MAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 710.00M 710.00M 710.00M Συνολικός Όγκος 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MuxyAI είναι $ 58.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAI είναι 710.00M, με συνολική προσφορά 900000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 73.83K