MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01543571 Υψηλ. 24H $ 0.01907072 Υψηλή συνέχεια $ 0.02159579 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00097733 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +351.61%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01750828. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUTE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01543571 και ενός υψηλού $ 0.01907072, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUTE είναι $ 0.02159579, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00097733.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUTE έχει αλλάξει κατά -1.31% την τελευταία ώρα, +1.41% τις τελευταίες 24 ώρες και +351.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.00M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 400.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MUTE SWAP by Virtuals είναι $ 7.00M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUTE είναι 400.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.51M