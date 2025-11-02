Musk It (MUSKIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.072781$ 0.072781 $ 0.072781 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.30%

Musk It (MUSKIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUSKIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUSKIT είναι $ 0.072781, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUSKIT έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -0.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Musk It (MUSKIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 228.54K$ 228.54K $ 228.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 228.54K$ 228.54K $ 228.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,925,797.597641 999,925,797.597641 999,925,797.597641

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Musk It είναι $ 228.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUSKIT είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999925797.597641. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 228.54K