Music by Virtuals (MUSIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00173042 $ 0.00173042 $ 0.00173042 Κατώτ. 24H $ 0.0021491 $ 0.0021491 $ 0.0021491 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00173042$ 0.00173042 $ 0.00173042 Υψηλ. 24H $ 0.0021491$ 0.0021491 $ 0.0021491 Υψηλή συνέχεια $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00028897$ 0.00028897 $ 0.00028897 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.61%

Music by Virtuals (MUSIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00193204. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUSIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00173042 και ενός υψηλού $ 0.0021491, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUSIC είναι $ 0.04681096, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00028897.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUSIC έχει αλλάξει κατά +0.52% την τελευταία ώρα, -9.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.59M 997.59M 997.59M Συνολικός Όγκος 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Music by Virtuals είναι $ 1.92M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUSIC είναι 997.59M, με συνολική προσφορά 997589005.9044687. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.92M