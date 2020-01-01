Mula AI (MULA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mula AI (MULA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mula AI (MULA) $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mula.sh Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true Αγοράστε MULA τώρα!

Mula AI (MULA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mula AI (MULA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Συνολική προμήθεια: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00099963 $ 0.00099963 $ 0.00099963 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000553 $ 0.00000553 $ 0.00000553 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mula AI (MULA)

Tokenomics Mula AI (MULA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mula AI (MULA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MULA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MULA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MULA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MULA token!

